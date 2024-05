La confesión de Jésica Cirio sobre su futuro marido, a horas de dar el sí

Al tiempo que valoró la posición que asumió Piccirillo, desde el momento en que se conocieron: “Él no quería algo pasajero, y me dejó clarísimo eso desde el primer día. Que si no nos tomábamos esta relación enserio, prefería no involucrarse”.

Jésica Cirio indicó que “desde que me propuso casamiento, algo que no me esperaba, aunque proyectábamos mucho por estar enamorados, fuimos soñando este momento. La agenda de los dos era complicada, y justo tuvimos la suerte de casarnos el mismo día que nos vimos por primera vez”.

“Estoy absolutamente convencida de que estoy en un momento de mucha paz en mi vida, encontré una persona que comparte ideas, disfrute, y eso no se encuentra todos los días. Es la mejor manera de celebrar la vida, convirtiéndonos en familia”, cerró Jésica Cirio.