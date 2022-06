La China Suárez y el mensaje oculto para Wanda Nara en una de sus canciones

Una vez lograda la colaboración, su grupo de artistas ya se encontraba trabajando en su primer single como solista. A fines de abril, al modelo habló con Teleshow y dio un pequeño adelanto de sus composiciones: “Son baladas, canciones que están hechas desde el corazón, con mucho amor y Santi me ayuda a darle forma. Están escritas hace mucho, y yo creo que les van a gustar”.

Lejos de esas canciones hechas con mucho amor, hoy se filtró el esperado single en LAM. “Vamos a presentar un tema que nos dicen que sería el nuevo de la China Suárez", comentó el conductor Ángel de Brito. En una melodía midtempo se escucha a la joven cantar una letra que inmediatamente fue asociada a un escándalo reciente.

El WandaGate fue un conflicto en el que la China Suárez fue vinculada unos meses atrás. Según los rumores y dichos de Wanda Nara, la habría encontrado en una visita hecha a su pareja Mauro Icardi en París.

“Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía”, canta Eugenia. A lo que continúa: “Me llama mi familia, leyeron las noticias /no saben más que decir, atrás de un falso perfil / se esconden todos los días, me llenan de espinas”.

¿Wanda Nara reaccionó a la nueva canción?

A pesar de no expresarlo con seguridad, minutos después de lo comentado en LAM sobre la nueva canción de la China Suárez, la modelo Wanda Nara publicó un tuit que deja que pensar.

"Naaaa jajajaj" junto a unos emojis de risas fueron los indicios que podrían hacer referencia a la chicana de la ex Teen Angels en su nueva canción.