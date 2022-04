La China Suárez se lanza como cantante y Wanda Nara le responde con esta foto

No paran. Cada uno intenta rehacer su vida a su manera pero el escándalo entre la China Suárez , Wanda Nara y Mauro Icardi todavía da mucha tela para cortar y más si tenemos en cuenta los "palitos" que se tiran por las redes sociales.

China suárez 2.webp Captura del video de la China Suárez.

La convocatoria de la ex Casi Ángeles fue un éxito pero ninguna felicidad es completa. Mientras ella estrenaba su tema junto a Santiago Celli, Wanda Nara hacía lo suyo en redes sociales.

Mucho se habló sobre una supuesta crisis de la que la empresaria y Mauro Icardi no pueden salir pero ella se esfuerza por demostrar, siempre, que las cosas están mejor que nunca.

Justamente este fin de semana, mientras la China lanzaba su tema de amor, Wanda hacía una acaramelada publicación en la que se la podía ver muy enamorada de Icardi.

wanda y mauro.jpg La publicación de Wanda Nara.

"Quiero que la vida solo te devuelva un poquito del amor, el cuidado y de todo lo que me das . Quizás no soy la mejor mujer del mundo ,pero de lo que podes estar seguro que soy quien muere de felicidad por dentro en cada logro tuyo o se muere por dentro de tristeza cuando las cosas no van bien", escribía Wanda Nara junto a una foto en la que se la puede ver radiante junto al delantero del PSG.

SU DEBUT MUSICAL: La China Suarez CANTÓ EN VIVO POR PRIMERA VEZ con PÚBLICO en Niceto

Lali Espósito y su claro apoyo a la China Suárez

Cuando el Wandagate estalló fueron muchas las celebridades que salieron a hablar a favor y en contra de la China. Sin embargo, quien siempre se mostró cercana y la defendió públicamente fue su gran amiga y cantante Lali Espósito.

Lali también hizo lo suyo cuando vio que la ex de Benjamín Vicuña había decidido, finalmente, dar el paso al estrellato. A través de redes sociales, la cantante de "Disciplina" le hizo saber a su amiga que, a pesar de estar en España, puede contar con ella.