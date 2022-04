A la China le preguntaron por Icardi y mirá lo que dijo

Sin embargo, tras ser invitada a desmentir o aclarar alguna de las versiones que circularon sobre su vínculo con Icardi, la joven arrancó el auto y se despidió sin referirse al mediático conflicto: “Muy amables, muchas gracias”, atinó a decir, con una incómoda sonrisa plasmada en el rostro.

LA VERDADERA HISTORIA DE LA CANCIÓN QUE CANTA CHINA SUÁREZ

Para desterrar cualquier tipo de dudas respecto de que China Suárez se haya inspirado en su affaire con Mauro Icardi y el escándalo con Wanda Nara para impulsar su carrera musical, Santiago Celli, el compositor con el que colaboró la China, había aclarado todo en MShow por Ciudad Magazine:

"Es una canción que yo ya tenía. Este tema no tenía mucho que ver estéticamente con el disco que saqué el año pasado. Yo tenía la canción escrita desde principios del año pasado, había empezado a trabajarla y casi que la terminamos con Cachorro López y Ale Sergi. La canción me gustó tanto que quería que hubiera alguien más en la canción que sume un color nuevo, una voz femenina".

Así, el músico explicó que la China se contactó con su mánager "con el deseo de volver a la música", se encontraron "para probar qué salía" y se dio la situación que le dije que "tenía esta canción".

"Le mostré la canción y a ella le encantó. Simplemente vino al estudio en un día y grabó toda su línea de vos en una hora y media, y quedó clavada en el tema", elogió Santiago Celli a China Suárez.