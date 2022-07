La China Suárez confiesa que le escribió su última canción a Wanda Nara

“La escribí en medio de un ataque, estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste y ahí nace esta canción", dijo la China Suárez en la presentación que se pudo ver en la previa del video. Así, reconocía por primera vez que decidió escribir el tema en medio del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi , cuando la empresaria salió a decir todo de ella y su vida privada.

wanda2.jpg Wanda Nara y Mauro Icardi.

“En otro momento ni siquiera hubiera hablado de esto, lo tenía muy tapado, muy oculto, no quería iluminar el problema”, reconoció la China Suárez.

Cabe destacar que el triángulo amoroso en el que se vio involucrada la China Suárez con Wanda Nara afectó mucho a la ex Casi Ángeles. Su princpal batalla la libró contra LAM que dio detalles de su encuentro con Mauro Icardi y la criticó duramente.

En ese momento, la China denunció un linchamiento mediático y sufrió mucho por todo lo que se dijo. Ahora, parece haberle sacado provecho a ese mal momento y comenzó a facturar.

“Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más que decir, atrás de un falso perfil, se esconden todos los días, me llenan de espinas... A veces quiero escapar para olvidarme de todo”, dice un fragmento de la letra de la canción.

La China Suárez muy bien acompañada en su lanzamiento

La China apareció en el lanzamiento muy de la mano con su nuevo novio Rusherking. El trapero la apoyó durante todo el proceso y hasta se lo pudo ver interactuando muy tierno con Magnolia, la hija mayor de la China con Benjamín Vicuña.

La relación está mejor que nunca a pesar de todas las críticas.