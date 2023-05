La China Suárez blanqueó a su amante con una picante foto

La actriz se encuentra en Río de Janeiro y desde allí compartió una foto con Rodolfo Lamboglia, el hombre que, en LAM, señalaron como su amante secreto.

Junto a la imagen, la China Suárez escribió: “Con Tomás Talarico, Juan Manuel Cativa y mi amante que no puedo blanquear por pantalla, Rodo Lamboglia”.

La foto habría sido tomada días atrás en Miami

Los seguidores de la joven no saben si tomar en serio sus palabras o como una broma destinada a enojar a Rusherking.

Es importante recordar que la China Suárez ya había hecho referencia a Lamboglia: “Me separé hace tres semanas y ya tuve un novio cantante; uno de 60 años, que ni siquiera conozco y no lo vi en mi vida; y ahora mi amigo productor groso, que en este momento está en Madrid”.

Las picantes declaraciones de Yanina Latorre en LAM

La panelista estrella de Ángel de Brito fue la primera en dar información sobre el misterioso Rodolfo Lamboglia y asociar su nombre con el de la China Suárez, con fechas y lugares muy precisos.

Yanina afirmó: “Tiene 46 años, es súper buen mozo, es argentino, vive en Miami y se llama Rodo Lamboglia. Es mega millonario. Tiene dos productoras, una es Bourke, que es la que hizo con ella el especial con Alejandro Fantino y el especial ‘La China en Qatar’”.

Y agregó: “Es muy amigo de Pico Mónaco, el ex de Pampita, con quien tiene en sociedad otra productora con la que hace eventos deportivos”.

En ese punto, especificó: “La China lo conoció mientras grababa una película con Joaquín Furriel en junio o julio del año pasado para Star+ y habrían empezado a tener relaciones íntimas en octubre cuando fueron a Qatar. Ella todavía estaba de novia con Rusherking”.

Latorre cerró picante su relato: “China, no te enojes conmigo, y voy a ser prolija: hay barbaridades que no me animo a contar”.