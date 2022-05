La bomba de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona: ¿cuándo se casan?

El CASAMIENTO de GIANINNA MARADONA y DANIEL OSVALDO ya tiene fecha

Esta información no era muy pública e incluso se enteró porque fue Elena Braccini, otra ex, quien le dio los picantes detalles: "Con respecto al casamiento, yo no tengo mucha información porque a mi hijo jamás se lo comunicó, pero a mí me lo dijo la persona que lo hizo público", dijo en un audio que le mandó a la panelista.

Por el momento no hay más revelaciones de este hecho. No trascendieron más detalles sobre quiénes están al tanto e incluso la cantidad de hijos de Daniel Osvaldo que lo acompañarán en su boda. Incluso hasta ahora Jimena Barón, a quien Daniel Osvaldo le volvió a partir el corazón hace un tiempo, no se expresó al respecto.