Ángel de Brito no se la dejó pasar a Daniel Osvaldo: "Violento y padre abandónico"

Daniel Osvaldo no es de las figuras más simpáticas del espectáculo y, en general, suele tener problemas con los periodistas que opinan sobre su vida. Esta vez, la calentura fue con Ángel de Brito que no le dejó pasar ni media al ex futbolista y le dijo de todo por redes sociales.

Todo ocurrió porque "Dani Stone" compartió en su Instagram una historia en la que hablaba sobre Ángel de Brito. Es que el periodista aseguró en su programa LAM que la banda Barrio Viejo, de Daniel Osvaldo, no tiene poder de convocatoria.

"Las noticias de hambre de pito", escribió Stone sobre de Brito y encendió la polémica. Luego, compartió videos de la última presentación de su banda en donde se puede ver al público.

El conductor de LAM no se la dejó pasar y le respondió aún con más violencia al ex novio de Jimena Barón.

Como me tiene bloqueado el padre que abandonó a todos sus hijos y el novio violento, se lo mando por acá. Y canta como el or...

Luego, Ángel de Brito cruzó al ex futbolista de Boca por sus chistes de mal gusto sobre la sexualidad del conductor: “El chiste con el apellido y la sexualidad habla de los problemas madurativos de este violento y padre abandónico", dijo. Durísimo.

Esto recién empieza y mientras Daniel Osvaldo intenta recomponer su relación con Gianinna Maradona, la prensa sigue hablando sobre sus aventuras en la noche porteña.

Este fin de semana, Dani Stone se mostró más enamorado que nunca de la hija de Diego Maradona: "Te amo Dinorah de mi vida", escribió el ahora músico con una foto abrazado a Gianinna.