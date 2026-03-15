La argentina Violeta Kreimer ganó un Oscar por Mejor Cortometraje de Ficción

En una de las sorpresas de la noche, el premio a Mejor Cortometraje de Ficción (Live Action) terminó en empate. El primer ganador anunciado fue The Singers, dirigido por Sam Davis. Adaptado de un relato de Ivan Turgenev, el corto transcurre en un bar de barrio donde un grupo de hombres busca redención y conexión emocional a través de un concurso de canto improvisado. La obra fue especialmente destacada por su humanidad y por haber sido filmada íntegramente en 35 mm con sonido directo.

El segundo ganador fue Two People Exchanging Saliva (en español, (Dos personas intercambiando saliva; en francés, Deux personnes échangeant de la salive), dirigido por Alexandre Singh y Natalie Musteata. Ambientado en una París distópica, el cortometraje propone una sátira surrealista donde besarse es un crimen capital y la violencia física funciona como moneda de cambio social, una premisa provocadora que le dio un tono singular dentro de la categoría.

Así, la productora argentina Violeta Kreimer, nacida en Vicente López y residente en París desde los 20 años, logró un Oscar al Mejor Cortometraje de Ficción con la producción Deux personnes échangeant de la salive, un filme francés que, sin embargo, lleva un inconfundible sello latinoamericano por el arraigo de su creadora. El cortometraje, que ya ha recorrido 70 festivales internacionales y obtenido 20 premios.

En su paso por la edición 2025 del Festival de Clermont-Ferrand, considerado el encuentro de cortometrajes más relevante del mundo, la obra —titulada en español Dos personas intercambiando saliva— recibió el Premio del Público, una distinción que Kreimer describe como prueba tangible del impacto del filme tras proyectarse en salas repletas. “Fue la constatación de que teníamos un público más amplio del que pensábamos”, declaró Kreimer en alguna de las notas previas a la gala.

El recorrido internacional y la construcción del éxito

Kreimer accedió a París tras una formación inicial en el Liceo Francés y una posterior especialización en ciencias políticas, estudios que terminó en la capital francesa. Antes de abocarse de lleno al cine, trabajó once años en arte contemporáneo, primero en el ámbito fotográfico y luego dirigiendo el taller del artista Xavier Veilhan, representante francés en la Bienal de Venecia 2017. Tras esa experiencia fundó la productora Misia Films junto a la italiana Valentina Merli, justo cuando comenzaba la pandemia de covid-19.

El origen de Deux personnes échangeant de la salive no fue inmediato. El concepto se gestó durante el confinamiento: “El proyecto empezó siendo una serie que era al principio filmar dentro de las galerías cerradas... Cuando terminó el covid, quisimos seguir y comenzamos a filmar de noche. La serie existe y está online”, relató Kreimer. En ese proceso se sumaron el artista Alexandre Singh y la curadora Natalie Musteata, quienes desde hacía tiempo buscaban una oportunidad de colaboración. El acceso a espacios como las Galerías Lafayette se tradujo en una oportunidad única para desarrollar el germen del actual cortometraje.

La película introduce a los espectadores en un mundo distópico donde la gente paga con cachetazos y besarse se castiga con la muerte. El argumento sigue a una compradora compulsiva en una tienda de lujo que se enamora de una vendedora, enfrentando en esa sociedad las consecuencias de un afecto condenado.

El apoyo de figuras del cine mundial y la campaña por el Oscar

El impulso internacional del corto motivó el respaldo de figuras como Isabelle Huppert y Julianne Moore, que oficiaron como “madrinas” en la campaña para el Oscar. Según Kreimer, organizaron un evento en París donde invitaron a votantes de la Academia y a cineastas como Catherine Deneuve. “A Isabelle le encantó y tuvo luego un encuentro de media hora con los directores... Le propusimos ser madrina y con una generosidad absoluta aceptó. En el caso de Julianne Moore, vio el corto porque se lo mandó su agente y le mandó un mail a los directores para conocerse... le propusimos ser madrina y también aceptó”.

El proceso de selección para los Oscars se caracteriza por su rigor. “Son 250 cortos calificados que entran en la plataforma inicial; cada votante debe haber visto 42 cortos para poder votar la lista preliminar de 15 postulantes. Luego, tienen que ver esos 15 para poder votar a los 5 nominados”, detalló la productora.

La experiencia personal de Kreimer y el regreso al país

La nominación adquiere para Kreimer un significado especial: “Lo que más me emocionó fue confirmar con este equipo que podíamos hacer un proyecto que trascendiera las fronteras, con tanto impacto y, en lo personal, ver la reacción de mi mamá y mis hijas, que saben que me dedico a la producción, pero que por primera vez puede sintetizarse en algo concreto que pueden entender”.

FUENTE: Infobae