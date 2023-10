La alegría de Lali Espósito tras conocer el resultado de las elecciones: ¿qué dijo?

El candidato de La Libertad Avanza no dejó pasar los comentarios y declaró que escucha a los Rolling Stones: "Perdón, no, no se quién es. Qué se yo, yo escucho los Rolling Stone o escucho ópera, no soy muy idóneo en música popular".

Luego en una entrevista reveló que le llegaron a desear la muerte por pensar diferente: “Hay gente que dice cosas muy tremendas, me parece que tenemos que aprender como sociedad y como seres humanos. No soportan una opinión contraria. Pero yo no me enojo, no vas a ver que le respondo a alguien que me pone ‘ojalá te mueras’ porque entiendo a esa persona”.

En estas elecciones presidenciales optó por ser muy escueta ante la presencia de la prensa en la escuela a la que le tocó ir a votar. La cantante dijo que prefería debatir sobre política con sus amigos.

Tras expresar su voto, escribió “viva la democracia, loco”. Y cuando el resultado ya era favorable hacia el candidato oficialista Sergio Massa, Lali escribió “Argentina te amo”. Por varias horas, el nombre de Lali fue tendencia en la red social X.