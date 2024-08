La advertencia de la esposa de Lionel Scaloni a Fátima Florez por una foto

“La última vez que Milei va al (Teatro) Colón con Amalia, Fátima sube una foto de Scaloni. Que nadie entiende nada. Rarísimo”, dijo la panelista para poner en contexto lo que ocurrió.

Luego, explicó las motivaciones que habría tenido la capocómica para subir esas imágenes a sus redes: “Quiso hacer la gran Wanda Nara, y le salió mal. Cuando Wanda se fue a Arabia con un jugador… bueno así, pero a Wanda le salió bien”.

Lo que nadie esperaba era que Tauro diera un detalle inesperado: el mensaje que Montero le envió a Florez. “¿Adónde le sale mal? Aparentemente, me llegó, que la habría llamado la mujer de Scaloni y le habría dicho ‘sos grande para hacerte la bebota’”, informó.

Qué dijo Fátima Florez sobre su supuesta obsesión por Lionel Scaloni

En el curioso clip que compartió a fines de junio, Fátima Florez eligió despejar dudas sobre su supuesta fijación por el entrenador con su peculiar estilo, y para ello, decidió ponerse en la piel de Susana Giménez.

Haciendo gala de su histrionismo, la imitadora explicó a sus seguidores, que lejos de la controversia, su afinidad por el exfutbolista no es de índole romántico.

Al inicio del video, una persona le comenta: “¡Susana, Susana! ¿Qué pensás de Fátima que dicen con lo de Scaloni?”, a lo que la actriz, imitando la voz y los típicos gestos de la diva, lo negó rotundamente: “No, por favor no involucren a nadie... A mí sí me gusta Scaloni, está lindo, pero está casado, así que no, no por favor”.

Luego, para restar seriedad al asunto, tentada de la risa, remató con una golosina en mano: “Yo mientras tanto, me voy a comer este caramelito, riquísimo, es fabuloso... ¡Como Scaloni!”.