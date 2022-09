L-Gante en problemas: aparece otra supuesta amente y denuncia amenazas de Tamara Báez

tamara báez y Lgante.webp

En esta historia una patea una baldoza y aparecen personajes y Micaela es uno de ellos. "Micaela es la tercera en discordia, porque L-Gante ya está separado de la mamá de su hija, Tamara Báez... Tamara dice que sos la responsable de la ruptura de la pareja", le dijo Carlos Monti a la bailarina.

"Sí. Anoche a la madrugada me mandó un mensaje por Instagram diciéndome que me iba a hundir, que deje de subir videos. Porque yo había hecho un TikTok diciendo que la del video (de L-Gante entrando al hotel con otra bailarina) no era yo", aseguró la chica.

Según Micaela, ella no es la mujer que separó a los padres de Jamaica y habría sido amenazada por Tami. "Me dijo que me va a hundir", remarcó.

"Yo salí a hablar en TikTok para decir 'por favor, no me molesten'. Yo no soy la del video. En el TikTok dije que de los cuernos nadie se salva y di a entender que Tamara no es mi amiga", aseguró la bailarina.

Sin embargo, cuando los periodistas le preguntaron si ella había tenido algo con L-Gante, en lugar de desmentir se rió en cámara y dejó todo más que claro. "Yo dije que en la movida siempre pasan estas cosas", manifestó. Otra lora que quiere ser famosa.