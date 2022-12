Juliana rompió las reglas de Gran Hermano: la triple sanción que recibió

“Mora dice que te ama y que te extraña”, fue lo primero que le dijo a Alexis. En otro de los fragmentos, se la ve en una conversación con su pareja Maxi. “Cuando dijeron entre Juliana y Daniela, dijiste ‘no’”, señaló la participante y luego se refirió a Coti: “Jugadoraza, brava yo me paro y la aplaudo (...) hay gente que dice ‘vamos a echarle el fardo a fulana’ y acá dentro uno dice ‘ah, mira fulana’, pero no fue fulana, fueron todos”.

“Hasta eso mostraron, que es insignificante, pero ahí te das cuenta lo de Pluto. Pluto es 24/7 chicas, literal”, señaló “Tini” dando información del afuera. Además, Julieta le preguntó si en la plataforma se podía seleccionar la cámara y ella le respondió que no.

Si bien la información que dio no son vitales para las estrategias de los jugadores, Juliana brindó muchos detalles insignificantes de cómo se ve afuera. “Quiso hacerse la viva. Quiso engañar a las chicas con cosas, pero sé que hay partes más graves”, indicó Laura Ufbal en el debate.

“Miraba Pluto para ver tu reacción”, le manifestó Juliana a Maxi asegurando de que le mando mensajes desde afuera. “Igual es complicado, no es fácil”. Luego se refirió a la situación en la que Coti leyó la pelota que le tiraron desde afuera de la casa. “Por eso le anularon el voto. Igual ella lo quiso decir. Dijo ‘¿puedo decir mi voto?’”, explicó.

Gastón Trezeguet analizó su jugada: “A mí me parece que es pagar el tributo al señor feudal. Vos intercambiás información por alianza. Ahora ella sabe muy bien lo que le genera al otro dentro de la casa. Me parece que es súper sancionable, se va de mambo con la información y pone data que para otro no necesariamente es fundamental para el juego”.

Por otro lado, Sol Pérez dijo: “Para mí es cuando le das mucho poder a esta persona. Se ven estas cosas. Ella lo hace porque sabe que tiene información y porque todos quieren saber... En vez de contar con esa información y jugar, lo único que hace es desparramar la información”.

En el final del programa, Santiago Del Moro anunció la durísima triple sanción que ocultaba el sobre rojo: “Juliana no podrá participar de la próxima prueba del líder, quedará en placa de nominados y no podrá nominar”, indicó el conductor del programa para sorpresa de todo el público.

Por ende, ya se sabe quién es la primera nominada de la próxima gala.

FUENTE: La Nación