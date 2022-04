Juana Repetto escrachó a los seguidores que la insultan

SU HISTORIA ES LA DE MUCHAS No aguantó más: Juana Repetto y el llanto desconsolado por una noche terrible

Sin dudas, la hija de Reyna Reech y Nicolás Repetto vive uno de sus mejores momentos, rodeada por el amor de sus hijos y de su pareja, Sebastián Graviotto. Pero no todo es felicidad para Juanita que debe afrontar, todos los días, a los acosadores que por redes sociales le dicen cualquier barbaridad.

Juana Repetto, harta de la situación, no duda en escracharlos cada vez que los comentarios son hirientes. Esta vez, la actriz se descargó fuerte contra una seguidora que la criticó por su foto en bikini.

Es que Juanita pasó unos días en México junto a su familia y desde las paradisíacas playas compartió una imagen posando en traje de baño. Los comentarios, en la mayoría de los casos, fueron buenos pero hubo una mujer que la descolocó.

juana repetto 2.webp El hiriente mensaje que recibió Juana Repetto.

"La gente no está bien", escribió con letras rojas y una captura de una seguidora que la agredía. "Estás gordísima", "Hacete algo", "Estás gordísima, no podés hacer algo, te van a dejar si no haces algo con tu cuerpo", eran los mensajes que la agresora le había enviado a Repetto.

Esta no es la primera vez que la instagramer recibe duras críticas a través de redes sociales y otra de sus seguidoras le reprochó por haber hecho que Toro falte a la escuela para irse a la Rivera Maya. "Me acuerdo cuando Juana estaba preocupadísima porque su hijo más grande no podía ir al colegio por la pandemia... Y ahora maneja al tema llevándoselo de viaje en plena época de clases”, le reclamaron.

Ella, siempre ocupada por aclarar, les respondió que agarraron Semana Santa para que "solo falte unos días". A seguir disfrutando.