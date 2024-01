Juan Acosta no tuvo piedad con Lali Espósito: "No creo que hubiera ido por ella misma".

Repercusiones Marcelo Orrego asegura que no toma como presión las advertencias de Javier Milei

Y aseguró: “Ese dinero se puede usar para otras cosas, yo no sé si Lali Espósito hubiese ido a La Rioja por ella misma”.

Juan Acosta ironizó: “Esta gente tiene negocios importantes, cantan en el exterior... No se mueven como nos movemos nosotros. A las pruebas me remito, yo no creo que ella haya ido a La Rioja porque es la monja Esperanza y que va a hacerlo gratis, eso debe estar en los libros si lo dice el Presidente”.

El artista aseguró: “Tal vez le pagaron en negro y no hay registro. No tiene nada que ver que el gobierno te dé laburo, el tema es cuando vos decís algo que no es”.

Juan cerró su descargo diciendo: “Yo estoy en contra de los políticos corruptos que ponen plata en un show y no en un hospital, no me molesta que Lali vaya a cantar”.

El video de Juan Acosta criticando a Lali Espósito en Radio Mitre:

Qué dijo Lali Espósito sobre las declaraciones del Presidente.

“No me parece bien estigmatizar la cultura (...) En los shows que hago trabajan miles de personas. Todos los artistas que yo conozco han hecho shows para municipios. A veces se siente increíble tener que explicar esto”, aseguró la artista.

Y agregó: “Nos han arruinado un poco la cabeza a todos ya. Nos llevaron al punto de que si doy una opinión a favor de la cultura sos una cosa o la otra y no simplemente un ciudadano que da su opinión respetuosa”.