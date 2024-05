Jorge Rial liquidó a Beto Casella: qué dijo

El conductor de El nueve fue lapidario: “Me parece una idea estúpida, de alguien que tiene una cabeza vieja. Yo salgo a ganarme la vida pensando que le va a divertir a la gente”.

Beto recordó la militancia política de Rial: “Algunos podemos salir a la calle todo el día y que te digan 'te banco', pero hay gente que no puede salir a la calle... Los que se metieron en la grieta muy jugados, los escrachan. Tenés tuiteros periodistas, un poquito olvidados, que se están subiendo a Twitter más picantes que antes, porque antes opinaban de manualidades, y cuando te querés acordar, te ofrecieron un programa o ser panelista de un programa. Es una jugada, como decían nuestras madres: ‘Somos pocos y nos conocemos mucho’. Entonces está bien, que cada uno se gana la vida como puede, y uno se gana la vida según lo que tiene en la cabeza”.

Casella remarcó: “Yo por suerte y gracias a Dios, mi empresa nunca me dijo qué tengo que decir, qué línea seguimos o ‘salí a pegarle a este’. Espero no tener que hacerlo nunca porque ya estoy grande y ya no creo, a esta altura, que me dedique a eso. Ando tranquilo y puedo estar acá hablando una hora con ustedes y pasa el de la bici o pasa el de la moto diciendo ‘Betito, Betito’, que ese es mi principal capital. Después que cada uno haga lo que quiera, lo que se le cante con libertad. Mientras sea genuino, te va a ir bien y te van a recibir bien. Y si no, estás agazapado en las redes esperando que a lo demás les vaya mal. Hay colegas que están todo el día mirando a ver si le va mal al otro. No se puede vivir así, me parece que te enferma tanto odio”.

A diferencia de otras ocasiones, donde dedicó extensos monólogos en sus programas de radio y televisión para responderle a sus críticos, en esta ocasión, Rial prefirió ser más escueto e ironizó: “Como les doy de morfar. Den las gracias por lo menos”.

Luego redobló la apuesta: “No jodan más. Migue Granados es el amo. Y Nicolás Ochiato fue el que primero la vio. Los demás son buenos extras. Ahí tiene para hacer otro informe”.