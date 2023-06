Jorge Rial hizo una grave acusación contra una participante del Bailando 2023

"Hasta el conductor aparece en esa causa. Todo muy turbio. Ampliaremos", agregó. Parece que todavía no se filtró el nombre, pero el conductor dará más información en los próximos días.

En Socios del Espectáculo (El Trece), el notero fue a buscar al conductor, y le preguntó qué pensaba sobre todos los inconvenientes que fueron ocurriendo durante la semana.

"Lo que está pasando es el uso y abuso de una chica con problemas emocionales, de gente grande que es responsable y conoce la historia, y la está acomodando para donde quiere", respondió.

"No es lindo ver que tu hija dice las cosas que dice, pero es grande y debe tener sus motivos para decirlo. Yo lo desconozco, le di todo. Todo el mundo sabe mi historia. Fui padre y madre, me quedé solo con ellas", continuó.

Respecto a la pregunta del cronista sobre si "le sorprendió los dichos de su hija", Rial contestó: "No, ya lo había hecho antes, de Morena no. Me sorprende todo el uso que se está haciendo y cómo se están tejiendo mentiras".

Luego, apuntó contra todos los que dicen cosas sobre él: "Creo que muchos de los que hablan deberían mirar hacia adentro de su familia, donde hay demonios, cosas muy jodidas y turbias".

"Morena nunca fue mala en mi vida, tiene estos arrebatos. Está mal rodeada", aclaró Jorge. Sin embargo, el cronista le retrucó: "¿Por el asistente legal lo decís?". De esta manera, el conductor fue tajante y remarcó: "¿Cipolla? ¿Al que echó L-Gante? L-Gante está preso por Cipolla, espero que mi hija no termine como él".

Finalmente, Jorge Rial no solo apuntó contra Alejandro Cipolla, sino también contra el entorno de Morena Rial. "Pero no solo por este muchacho, por otra gente que hay alrededor. Lo que pasó en narco América con las amigas de Morena, lo tapó todo América. Vayan a preguntar a la fiscalía, yo tengo todo", concluyó el periodista por el robo que hubo en LAM (América TV).

Fuente: Exitoina