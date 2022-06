Jorge Rial comparó a sus ex y eligió a...

Haciendo catarsis, a dias de su separación con Romina Periro, Jorge Rial hablo sobre su primera esposa, Silvia D'Auro, e hizo comparaciones entre sus ex parejas.

En medio de su contacto con Teleshow, ante la consulta de si es mejor tenerla como pareja o ex pareja, el conductor apuntó contra el accionar de D'Auro luego de que se separara de el. "La primera se rajó y no volvió más", sentenció haciendo referencia a que la mujer no volvió a tener contacto con sus hijas Morena y Rocío.