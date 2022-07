Jorge Lanata se calentó con Darío Barassi y le mandó un audio en vivo

El conductor de 100 argentinos dicen fue quien empezó con el intercambio anticipándole a Jorge Lanata le que iba a entregar tarde el aire. “Bueno, lo que te quería contar es que me voy a demorar un poquito en arrancar. Te mando un beso de ‘gordo a gordo’, perdoname. Y te digo algo más: me estoy empezando a vestir con tu sastre. No te lo quería contar, pero ya cerré un canje con él”, le dijo muy divertido el sanjuanino.

darìo barassi.webp En pleno 100 argentinos dicen, Barassi se peleó con Lanata.

Lo que Barassi no se esperaba es que la respuesta de Jorge Lanata llegara tan picante y de inmediato. “Me contestó Lanata, no lo voy a escuchar ahora. 55 segundos... me ama”, anticipó muy divertido el conductor antes de escuchar el audio.

“Varios temas. Si vos hiciste un canje con mi sastre y yo le garpo como un pelotudo hace 30 años... En principio, a vos no te voy a hacer nada, voy a ir y matar al sastre. O sea, que pronto va a dejar de ser tu sastre. No te preocupes”, aseguró el periodista haciéndose el indignado por el tema.

Pero Lanata no se quedó ahí, después fue eso, el creador de Periodismo para todos habló de las similitudes que ambos comparten. “Con lo de gordo, escuchame una cosa: yo soy mucho más flaco que vos. Lamento decírtelo así. Te veo de costado también y tu panza es más ancha de la mía. Y no te digo que me tenés que decir ‘flaco’, pero estoy seguro de que no estás autorizado a decirme gordo ni a entregarme tarde. Así que ponete las pilas, cariño”, cerró. Desopilante.