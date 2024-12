Jimena Barón habló sobre el problema de salud que enfrenta

"Hola, tengo una sinusitis garrafal que no me deja ni dormir, por ende tampoco me deja ser graciosa en Instagram", escribió la artista, quien apareció visiblemente cansada y con pañuelos en la nariz. Esta no es la primera vez que Barón enfrenta este problema, ya que anteriormente había compartido detalles sobre cómo lidia con la afección. A través de sus historias de Instagram, mostró cómo comienza el día realizando nebulizaciones para aliviar la molestia.

Horas después, a pesar de su malestar, Jimena decidió maquillarse y salir a cenar. Sin embargo, al regresar a casa, repitió el proceso de nebulizaciones antes de acostarse. En Twitter, Barón expresó su frustración por el regreso de la sinusitis: “Este no es el lugar para preguntar, pero estoy con mi cuarta sinusitis en dos meses. La anterior me hicieron tomo y mi cara andaba 10 puntos. ¿Defensas bajas? ¿Me hicieron un trabajo? ¿Qué puede ser?”.

image.png

La cantante explicó a sus seguidores cómo se siente cuando padece la enfermedad: “Viste cuando tenés tapado pero a la vez no te sale moco, está como acá (señalando su nariz). Anoche no podía dormir porque no podía respirar. Te sonás y no hay nada. Estoy hace 15 días enferma. Salgo de algo y me meto en otra cosa, salgo y así… Y ahora soy un minion”, dijo, haciendo referencia a su congestión nasal.

La sinusitis crónica, como comentó Barón, es una afección que interfiere con el drenaje normal del moco, causando congestión nasal, hinchazón y dificultad para respirar. Según Mayo Clinic, puede ser provocada por infecciones o crecimientos en los senos paranasales.

A pesar de este inconveniente, Jimena intentó disfrutar del espíritu navideño con su familia. Tras armar el árbol de Navidad, notaron que faltaban adornos, por lo que Barón decidió ir a un bazar en busca de más decoraciones. Sin embargo, al ver los altos precios, comentó entre risas: “Acabo de entrar y salir eyectada de un bazar donde me quisieron cobrar 12 bolas de plástico espantosas $30.800. Iré a otro lugar que propuso mi hermana, que la foto da miedo, en busca de ofertas, pues nos quedó medio flaco el árbol”.

Para terminar, la influencer dejó un consejo gastronómico para sus seguidores de cara a las fiestas: “Compren pan dulce (prefiero sin nada o con frutos secos, pero el que quieran) y hagan tostadas francesas. Lo cortan en rodajas, lo meten en huevo batido y lo mandan vuelta y vuelta a una sartén con manteca. Arriba canela, miel, crema, dulce de leche, helado de vainilla (tremendo postre), lo que quieran. De nada”.