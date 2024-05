Jey Mammón vuelve a la televisión con un programa propio y ya hay polémica

Muy triste El drama de una querida figura que brilló junto a Marcelo Tinelli: "No la pasé bien"

Y remarcó: “No es un late night, pregunté si va a las 9 de la noche… Supongo que debe tener algo que ver Gustavo Sofovich”.

Es necesario remarcar que muchos cibernautas se indignaron al saber que el humorista estará en El Trece: “¿Le avisaron a Mirtha Legrand que le van a sentar a un abusador en la mesa? ¿Cómo lo permiten? ¿Por qué la exponen así? ¿Y si está Juana, cómo acepta estar con un abusador?”; “¿No hay alguna persona que valga la pena antes que un abusador?”; “No lo puedo creer. No lo voy a ver”; “Qué bueno invitar a un abusador”; “No veo más ese programa berreta”.

El mensaje de Lucas Benvenuto contra Jey Mammón

El joven publicó, horas atrás, un descargo en su cuenta oficial de Instagram, asegurando que el abogado de Jey intenta persuadirlo para llegar a un arreglo.

Benvenuto escribió: “Qué increíble que en un llamado quieran ‘arreglar’ y a su vez querellarte. Cada vez lo entiendo menos al señor J y B. No les importa nada. El dolor no se borra con un ‘arreglo’. Ojalá algún día me llamen para pedirme perdón en vez de arreglos que después ponen en mi contra. Ya que ves mis redes con el abogado más desalmado de la Argentina: hacé terapia, Juancito. Ya estás grande. Te va a hacer mal a la salud tanta perversión”.

El joven cerró su texto con una declaración realmente contundente: “Si tan solo me dejaran en paz. Para mí esto ya se terminó. Gracias”.