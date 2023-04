Jey Mammón volvió a la Argentina con una tajante decisión sobre su futuro

El humorista y ex conductor de televisión de “La Peña de Morfi” (Telefe) remarcó que su principal objetivo ahora es aclarar su situación tras la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto . Jey Mammón declaró: “Decidí volver porque es mi país y vengo a casa. Me fui a descansar unos días, a relajar un poco. No me fui a reflexionar, me fui a descansar”.

El artista anunció: “Ahora volví a ordenarme un poco para establecer lo que tenga que hacer para dejar en claro cuál es la verdad. Eso me parece lo más importante”.

Con respecto a Fernando Burlando, su histórico abogado, Jey Mammón dijo: “Él fue mi abogado defensor en su momento, pero si me preguntás ahora, todavía no tomé ninguna decisión. Yo hoy no necesito abogado salvo que decida accionar, el origen sería ese (calumnias e injurias) y tendría que evaluar quién me represente”.

El artista agregó: “Quiero dejar en claro cuál es la verdad porque esa es una acusación falsa, en un hecho que no ocurrió. Me fui de vacaciones, vi a amigos. ¿A dónde más voy a volver que no sea a la Argentina? Ahora me voy a mi casa”.

El video de Jey Mammón regresando a nuestro país:

JEY MAMMON VOLVIÓ A ARGENTINA: "Volví para dejar en claro cuál es la verdad"

Las duras palabras de Nazarena Vélez sobre Jey Mammón

La panelista de Ángel de Brito en LAM fue una de las grandes amigas de Mammón y, por ese motivo, no ocultó su enojo con el artista acusado de abuso de menores.

La actriz confesó: “Conociéndolo a Jey, estoy segura de que no se dio cuenta de absolutamente nada. Él tiene otra realidad paralela. Estoy convencida de que vivió su historia de 'calentura', claramente Lucas le encantaba y habrá tenido un sentimiento por eso siguió tantos años”.

Nazarena Vélez reconoció: “Me siento decepcionada, siento mucho dolor porque de verdad lo quería mucha a Jey. Entonces, para mí, una cosa es ver ese pibe que la luchaba, que uno lo quería ayudar, bueno, copado, y existía este Jey paralelo”.

La panelista de LAM confesó: “Yo, claramente le solté la mano. A mí me pasa algo con el abuso infantil que es imperdonable. Al escuchar toda la historia, yo le creo a Lucas y no quiero saber nada con esta persona”.

El duro descargo de Nazarena Vélez contra Jey Mammón: