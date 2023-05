Jey Mammón habló sobre los Martín Fierro 2023, ¿qué dijo?

"Se vienen los Martin Fierro y en Socios dijeron que parece que Telefe no quiere que La Peña de Morfi esté ternada en Mejor programa musical. ¿Sabías algo de esto?", lanzó el notero del programa mencionado. De todas maneras, al músico se lo notó confundido: "¿Todo sería para que yo no esté? No entiendo. No creo que Telefe esté pensando en no invitarme a los Martín Fierro".

"¿Tuviste alguna otra conversación con Telefe?", le consultó. "En relación a los Martín Fierro, no, en absoluto", explicó evitando referirse a su situación laboral actual. "¿Y en relación a tu continuidad?", intentó nuevamente.

En esta ocasión, decidió responder: "No, no tuvimos otra charla", aseguró. Por último, el cronista le preguntó acerca de sus deseos en los premios: "¿Te gustaría ser ternado en los Martín Fierro?". "Mi cabeza no está puesta en eso, ni siquiera en la vuelta a la televisión", expresó el artista.

Para finalizar, Jey Mammón concluyó: "Te soy sincero, me suena extraño el planteo. Buscarle una vuelta para no invitarme... Me parece extraño que Telefe no me quiera invitar, y para no invitar a alguien, me parece un vericueto muy rebuscado... Es un montón. El programa no soy yo". "No se si iría de todas formas", sentenció.

En Socios del Espectáculo (El Trece) revelaron que Telefe tendría en planes evitar que se nombre de alguna forma a La Peña de Morfi durante los premios Martín Fierro, ya que no desean que vuelva a surgir todo el escándalo de Jey Mammón.

"Habría una intención de Telefe de sacar de la entrega un histórico rubro, que molestaría a los que podían ganar, pero aliviaría al canal para evitar más polémicas a un programa que ya no aguanta más polémicas", expresó Rodrigo Lussich en lo que es "la siembra" del programa, segmento en el que siembran dudas sobre el medio.

Por su parte, Adrián Pallares explicó: "Quieren sacar el rubro a mejor programa porque dicen que lo podría ganar La Peña de Morfi y si remitimos a La Peña de Morfi, remitimos al escándalo de Jey Mammón".

Fuente: Exitoina