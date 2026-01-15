Jesús María vive otra noche clave del festival: quiénes suben al escenario este 15 de enero

El Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María transita una de sus semanas más intensas y este jueves 15 de enero promete ser una jornada destacada. En el marco de la 60ª edición , el escenario Martín Fierro recibirá a figuras centrales del cancionero popular argentino, mientras que el campo volverá a ser protagonista con las tradicionales tropillas entabladas.

La noche contará con la presencia de Soledad Pastorutti , una de las voces más convocantes del folclore, junto a El Indio Lucio Rojas , Paquito Ocaño , Los Carbajal , Orellana Luca y Chequelo , en una propuesta que combina tradición, identidad y emoción.

Lo que viene en Jesús María

La programación del festival se extenderá durante los próximos días con una grilla diversa que reúne folclore, cuarteto y música popular:

16 de enero : El Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

17 de enero : Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros y La Clave Trío.

18 de enero : Los Manseros Santiagueños, Rally Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz y Simón Aguirre.

19 de enero: Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo y Damián Córdoba. En esta jornada no habrá actividad de campo.

Cómo ver el festival en vivo

El Festival de Jesús María se puede seguir por la Televisión Pública, en el marco del programa Se siente Argentina, con transmisión hasta las 3 de la madrugada. También se emite por Canal 10 de Córdoba desde las 21:00 y mediante el canal oficial de YouTube de la señal, con transmisión a partir de las 19:00.

En relación a las entradas correspondientes al martes 13, jornada suspendida por el clima, las mismas serán válidas para miércoles 14, jueves 15 o lunes 19 de enero, presentándose directamente en el ingreso. En el caso de plateas y espacios VIP, las entradas podrán utilizarse únicamente el lunes 19.