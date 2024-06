Jennifer López, devastada: canceló su gira por rumores de divorcio

Jennifer López canceló su gira de verano "This Is Me... Live" para pasar más tiempo con su familia y está "desconsolada" por la decisión, anunció la "Reina dle Bronx" a sus fans en su boletín de noticias el viernes. Tenía 30 fechas por delante.

Rompió el silencio Una famosa modelo no conocía los pastelitos y la gente no la perdonó

"Estoy completamente desconsolada y devastada por haberles decepcionado", dijo López en un comunicado en la página oficial de su gira. "Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Les prometo que les compensaré y que volveremos a estar todos juntos. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima...".

No es la primera vez que sucede esto. JLo había cancelado siete fechas en marzo, su primera en cinco años, debido a las bajas ventas de entradas. Otro inesperado cambio llegó en abril, cuando decidieron cambiar el nombre de la gira de "This Is Me...Now" a "This Is Me...Live/The Greatest Hits", para animar a la gente a acercarse a su nuevo material, además de sus clásicos hits.

Representantes de Live Nation, que estaba promocionando la gira "This Is Me... Live", dijeron: "Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familia y amigos cercanos".

Se reembolsará el importe de las entradas a quienes las hayan adquirido a través de Ticketmaster. Los que compraron entradas en sitios de terceros tendrán que ponerse en contacto con esas plataformas para obtener más detalles, especificaron.

¿Jennifer Lopez y Ben Affleck se separaron?

La cancelación de la gira de JLO se da en medio de rumores de divorcio con Ben Affleck. Si bien ninguno ha confirmado o negado el asunto, lo cierto es que días atrás, durante una rueda de prensa, un periodista le consultó directamente a Jennifer Lopez sobre el tema y ella se molestó, sin responder.

Si bien también se especula con que la importante baja de venta de entradas podría ser una causa, los rumores de sepración son cada vez más fuertes.

El medio estadounidense In Touch reveló que una fuente cercana a la pareja dijo: "La escritura está en la pared. Se acabó. Están a punto de divorciarse y, por una vez, (Ben) no tiene la culpa".

La nota de color es que tanto Ben como Jen han sido vistos luciendo sus anillos de casados en los últimos días.

Fuente: Exitoína