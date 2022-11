Javier Milei le hizo un ofrecimiento político a Cinthia Fernández: qué dijo ella

cinthia fernández 3.webp

"A Cinthia, Milei le ofreció una candidatura", dijo Doman sin dudar. "Ella no sabía que yo iba a decir esto", remató.

Cinthia, lejos de acobardarse, reconoció que sí y que ya tuvo tres reuniones con el equipo de Javier Milei, aunque no quiso dar detalles de cuál sería su lugar en la lista del diputado.

“Yo saqué 90 mil votos, más lo que me chorearon. Iría por la provincia. Tengo ganas y miedo. Las ganas son porque me fue muy bien, pero todo el mundo me criticó y se me rio en la cara”, dijo la panelista.

Cinthia Fernández aseguró que todavía no toma una decisión y no le ha dado una respuesta a Javier Milei pero que se ve tentada por el espacio aunque también aclaró cuál es su límite. “Mi límite son los K. No les creo a los peronistas, discúlpenme”, manifestó.

¿Javier Milei le propuso a Viviana Canosa ser candidata a la vicepresidencia?

Viviana Canosa también recibió un ofrecimiento de Milei

En la misma conversación, Cinthia Fernández, reveló que la gente de Javier Milei también le hizo un ofrecimiento a Viviana Canosa y sorprendió al revelar los dos puestos que le propusieron.

Según la panelista de Momento D, Milei le ofreció una candidatura de jefa de Gobierno Porteño a Canosa y como dijo que no, le redobló la apuesta. "¿Sabes de candiadta a qué le ofrecieron a Canosa a último momento?, vicepresidenta", aseguró dejando a todos sus compañeros en shock.