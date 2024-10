Internaron de urgencia a Guido Süller y hay preocupación por su estado de salud

Inesperado Bake Off Famosos: se filtró uno de los competidores que vuelve en el repechaje

“Estoy bien. Mañana cuento que me pasó y voy a Patria y Familia. Lo voy a decir en el programa así se enteran de todo como siempre. Pero estoy bien”, comentó en sus historias.

Qué le pasó a Guido Süller

Finalmente, en Luzu Tv dio detalles acerca de su salud y explicó: “La semana pasada, me empecé a sentir mal. Tenía problemas gastrointestinales, se me inflaba la panza y me dolía".

"Entonces fui a la guardia del Hospital Austral y me dijeron que urgente me tenía que hacer una endoscopia. El tema es ese fantasma que hay detrás de las endoscopias... Pero yo le recomiendo a todo el mundo que se lo haga porque es genial, te dicen si estás sano o enfermo", siguió.

Por último, luego de algunos comentarios sin filtro, destacó: “Pasado eso, al mismo tiempo me hice una colonoscopia. Les recomiendo que también se lo hagan porque no sentí absolutamente nada. Estaba totalmente dormido".