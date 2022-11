Internaron a Noelia Marzol a poco de dar a luz a su hija: qué le pasó

"Un día no subí historias y ya especulan sobre el nacimiento de #Alfi. Paso a contarles sobre nuestra situación actual. No nació, pero bueno, mis hijos son ansiosos. Hace un poco menos de una semana estamos super atendidos en el Sanatorio Otamendi porque tuve episodios de contracciones y aún no estamos en fecha", explicó Noelia Marzol a través de sus historias de Instagram. "Por suerte, @ramiroarias13 está de vacaciones y podemos organizarnos bien con el pequeño. Todos los días me visitan y así es más llevadero. Mi red de contención es impresionante", manifestó la bailarina, quien también es mamá de Donatello, de un año. "Un día no subí historias y ya especulan sobre el nacimiento de #Alfi. Paso a contarles sobre nuestra situación actual. No nació, pero bueno, mis hijos son ansiosos. Hace un poco menos de una semana estamos super atendidos en el Sanatorio Otamendi porque tuve episodios de contracciones y aún no estamos en fecha", explicó Noelia Marzol a través de sus historias de Instagram. "Por suerte, @ramiroarias13 está de vacaciones y podemos organizarnos bien con el pequeño. Todos los días me visitan y así es más llevadero. Mi red de contención es impresionante", manifestó la bailarina, quien también es mamá de Donatello, de un año.