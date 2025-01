Internaron a Cacho, el cantante de Los Palmeras y hay preocupación por su salud

Si bien por los estudios médicos los integrantes de Los Palmeras debieron prolongar sus vacaciones, este viernes retomarán su trabajo y comenzarán sus presentaciones en los distintos festivales del país.

Cabe mencionar que el cantante de hits populares como “El bombón asesino”, había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) en 1998. Lo contó años atrás en una entrevista: “Estaba en mi habitación, en la cama, viendo un partido y, cuando escucho que me llama mi mujer para ir a tomar unos mates a la cocina, noto que las piernas no me responden”.

“No sentía ni las manos ni la boca. Es una cosa que no tiene explicación, es horrible, perdés el sentido de todo. No podía hablar”, recordó en diálogo con Clarín sobre el hecho que sufrió hace casi 30 años. Sin embargo, se desconoce si los motivos de su internación actual están relacionados con este antecedente o no.