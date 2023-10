Imperdibles: conocé las series que llegan a Netflix, Disney+, HBO Max y más en octubre

Loki - Temporada 2 (Estreno 5 de octubre por Disney+)

Uno de los estrenos fuertes del mes de octubre es la segunda temporada de Loki, una de las series más aclamadas del UCM (Universo cinematográfico de Marvel). En este nuevo capítulo el Dios del engaño y su equipo, deberán navegar por un multiverso en constante expansión cada vez más peligroso para dar con Sylvie, mientras que el antihéroe titular se enfrenta a lo que significa poseer libre albedrío y un propósito glorioso.

Esta entrega traerá de regreso a los personajes de Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw y, por supuesto, Owen Wilson, con 6 episodios que se irán estrenando semanalmente hasta el mes de noviembre.

Nuestra bandera es de muerte (Estreno 5 de octubre por HBO Max)

La comedia histórica de piratas producida y protagonizada por Taika Waititi, Nuestra bandera es de muerte, se prepara para el desembarco de su nueva temporada a inicios de octubre. En los nuevos episodios Stede y Barbanegra se encontrarán lidiando con las consecuencias de sus sentimientos y acciones, mientras el mapa de sus aventuras se amplía.

Rhys Darby, Samson Kayo, Vico Ortiz, Ewen Bremner, Joel Fry, Matthew Maher, Kristian Nairn, Con O’Neill, David Fane y Leslie Jones, repetirán sus personajes en la producción original de HBO Max. Pero, además, se une al reparto la nominada al Emmy, Minnie Driver, como la pirata irlandesa, Anne Bonny.

La caída de la casa Usher (Estreno 12 de octubre por Netflix)

Una de las grandes apuestas de Netflix para el mes de octubre es La caída de la casa Usher, la nueva serie de Mike Flanagan que toma su inspiración en las obras de Edgar Allan Poe. Esta historia se tratará de una adaptación libre del cuento corto del mismo nombre y se centrará en una corrupta familia, cuya empresa farmacéutica los ha convertido en uno de los clanes más ricos y poderosos del mundo. Todo se complica cuando el karma vuelve para cobrárselas y sus herederos comienzan a morir de forma espantosa a manos de una misteriosa figura. Esto, inevitablemente, obliga al patriarca a enfrentarse a su desagradable pasado.

La caída de la casa Usher es la quinta serie de Flanagan en colaboración con Netflix. Lo nuevo del director y productor cuenta con un reparto compuesto por Bruce Greenwood, Mary McDonnell, Kate Siegel, Henry Thomas y Carla Gugino.

Doom Patrol – Temporada 4 (Estreno 12 de octubre por HBO Max)

Doom Patrol, la apuesta televisiva de DC, llega al final de su recorrido con su cuarta temporada pero no sin antes enfrentar a los héroes ante uno de los villanos más poderosos hasta la fecha. La serie de HBO Max llega a la plataforma con dos nuevos episodios el jueves 12 de octubre. Posteriormente, continuará con estrenos semanales hasta completar la tanda el 9 de noviembre.

Escalofríos (Estreno 13 de octubre por Disney+)

Tras su paso por la pantalla grande, la obra de R. L. Stine, Escalofríos (Goosegumps) tendrá una nueva versión televisiva en manos de Disney+. Esta nueva producción pensada para las nuevas generaciones girará en torno a un grupo de cinco estudiantes de secundaria que, motivados por investigar la trágica muerte de un adolescente, descubrirán oscuros secretos del pasado que involucran a sus padres. Cinco relatos populares servirán de inspiración para esta nueva adaptación, incluyendo títulos como La sonrisa de la muerte, El reloj fatal y La máscara maldita.

La primera temporada de Escalofríos está formada por 10 episodios, con los primeros cinco liberándose el 13 de octubre de cara la celebración de Halloween.

Rick y Morty - Temporada 7 (Estreno 15 de octubre por HBO Max)

Los fanáticos de Rick y Morty tienen una cita en HBO Max este mes porque la serie animada estrena su séptima temporada. Esta será la primera en la que el co-creador de la serie Justin Roiland no está involucrado, tras ser despedido por Adult Swim a principios de este año. La nueva entrega contará de 10 episodios que se estrenarán semanalmente cada domingo.

Living for the Dead (Estreno 18 de octubre por Star+)

Durante el mes de Halloween, Star+ se prepara para lanzar una propuesta diferente dentro del género de investigación paranormal. Living for the dead, es un nuevo reality con sello queer producido por Kristen Stewart y desarrollada por los creadores de Queer Eye.

Living for the dead seguirá los pasos de cinco cazafantasmas mientras exploran algunos de los lugares más encantados de Estados Unidos como el emblemático teatro Palace, el sanatorio de Waverly Hills o la tristemente célebre Mansión Lemp. En cada episodio, la serie se apoyará en el experto en tecnología Alex Le May, la bruja Juju Bae, el lector de cartas del tarot Ken Boggle, el vidente Logan Taylor y la investigadora paranormal Roz Hernandez.

Chucky – Temporada 3 (Estreno 20 de octubre por Star+)

Chucky, la creación de Don Mancini, regresa a la pantalla chica con su tercera temporada por la pantalla de Star+. En su interminable sed de poder el muñeco poseído por Charles Lee Ray se trasladará, nada más y nada menos, que a La Casa Blanca. Allí buscará asilo con la familia más famosa del mundo y no pasará demasiado hasta que se desate un verdadero baño de sangre.

La fecha de estreno de la tercera temporada está fijada para el 20 de octubre, justo a tiempo para Halloween. Sin embargo, esta entrega será dividida en dos partes de 4 episodios, lo que significa que la tanda restante recién podrá verse en 2024.

30 Monedas – Temporada 2 (Estreno 23 de octubre por HBO Max)

La serie de terror dirigida y coescrita por Álex de la Iglesia junto a Jorge Guerricaechevarría, 30 Monedas, se prepara para un regreso a lo grande en el mes de octubre con 8 nuevos episodios y un reparto ampliado.

La primera temporada siguió los pasos del Padre Vergara que debió convertirse en uno de los protectores de un remoto pueblo español azotado por una serie de sucesos inexplicables. Esto lo llevó a formar una improbable alianza con Elena, la veterinaria local, y el alcalde del pueblo, Paco. Los nuevos episodios retratarán las consecuencias directas de estos eventos. Mientras los habitantes de Pedraza han perdido la razón, Elena yace en coma y Paco está destrozado por los remordimientos, el horror reaparece y deberán unir fuerzas para enfrentarse a un nuevo enemigo, “alguien tan perverso que hasta el diablo le teme”.

El reparto de la segunda temporada de 30 Monedas volverá a estar encabezado por Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner y Eduard Fernández, en los roles principales. Sin embargo, la gran sorpresa es la incorporación del actor norteamericano, Paul Giamatti como el presunto villano de esta entrega.

La maldición de Enfield - The Enfield Poltergeist (Estreno 27 de octubre por Apple TV+)

El mediático caso de Enfield ha servido de inspiración para diversas adaptaciones, con la película El conjuro 2, como su exponente más famoso. Ahora Apple Tv+ lanzará su propia serie documental de 4 episodios abordando el evento de presunta posesión que ha fascinado a los entusiastas del mundo sobrenatural.

El principal insumo para esta producción son grabaciones reales capturadas por el investigador de lo paranormal, Maurice Gross, quien visitó el hogar de la familia Hodgson luego que denunciaran el acoso de fuerzas malignas en su casa. A su vez, La maldición de Enfield combina material de archivo, entrevistas actuales y recreaciones que buscan desentrañar los misterios a su alrededor.

FUENTE: Infobae