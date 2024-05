¡Horrible! Nico se burló del cuerpo de Flor luego de tener intimidad en Gran Hermano

¿Qué dirá Hugo? Eva Bargiela confirmó lo que todos sospechaban sobre Facundo Moyano, su ex marido

En pleno siglo XXI se sabe que no hay que opinar de los cuerpos ajenos y más en un reality como Gran Hermano a donde todo está expuesto constantemente. Sus dichos la angustiaron a punto tal que necesitó encontrar consuelo.

"Me dijo que tengo paletas grandes", le confesó Regidor a Virginia Demo, quien al notarla con la cabeza gacha se acercó a consultarle qué le pasaba y si todo estaba bien. Ni bien escuchó la respuesta no podía creer que le hubiera dicho eso.

Dándole una respuesta que le daría una amiga y que muchos creen, por la relevancia que se armó entre los usuarios de X, Virginia no tuvo piedad: "¿En qué contexto? Es medio pelotudo... tiene cosas que no se pueden creer. Es bueno pero tiene muchas cosas de pel... Es un chiquito que tiene que crecer, claramente".

El mal momento que vivió Flor en Gran Hermano, por culpa de Nico

Continuándo y aprovechando a que estaba Zoe, no se guiso guardar nada: “Se cree que es perfecto. Encima, con lo linda que sos. ¿Vos lo hablaste con un odontólogo? Porque te los pueden limar, si querés. Igual, no haría falta porque sos hermosa".

Respecto a querer hacer algún tratamiento estético, Flor le contó que en algún momento llegó a pensarlo pero le dolió ese comentario de Nico. "Yo me lo quiero hacer porque son bastante grandes. Pero no entiendo por qué me jode con eso", disparó Flor.

Y en ese sentido, Virginia se hartó y le pidió que no le haga caso: "Sos divina y te juro por Dios y por mis hijas que sos hermosa. Pero bueno, tal vez vos lo hablás es una boludés de solucionar como a mí me parece y listo".