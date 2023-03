Guillermina Valdés, con otro "bostero": mirá qué ídolo de Boca conquistó

No falta nada

Sin embargo, todo habría sido un plan montado por Juan Román Riquelme , el jefe de García , para proteger su romance con la bellísima ex mujer de Marcelo Tinelli .

Los encargados de hablar del tema fueron Carlos Monti y Rodrigo Lussich en “Socios del Espectáculo”. El histórico panelista arrancó diciendo: “En un momento yo pensé que él había pergeñado una historia y no. Alguien me contó que justamente a ella la graba un tipo que va con una motocam”.

Y agregó: “Marcelo no necesita convertirse en el Inspector Gadget para ver qué hace su ex mujer. Ella diciendo que una sola vez lo vio a García. ¿García no será un paraguas?”.

Tras ese picantísimo adelanto, Monti retrocedió: “¡Si llego a hablar voy preso! ¿No será que García está encubriendo a un tercero? Que lo estén usando a García para ir a otro lugar de intermediario y que en realidad no es García”.

Rodrigo Lussich entonces intervino y soltó que Riquelme sería el verdadero nuevo amor de Guillermina Valdés.

Al enterarse del supuesto romance, Cande Tinelli no pudo contenerse y escribió en sus redes sociales varias frases explosivas que muestran su poca simpatía por Valdés: “Menos mal que (Guillermina) estaba en shock por lo que dije en LAM. Detesto a la gente falsa, perdón es más fuerte que yo”.

Guillermina no tiene paz

Días atrás, Guillermina Valdés fue noticia por las duras críticas que le lanzó Cande Tinelli, la hija de Marcelo. La joven declaró en LAM, el programa de Ángel de Brito que se emite por América TV: “Nunca conecté mucho con ella yo. A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo”.