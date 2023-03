Gravísima denuncia contra Alfa de Gran Hermano: "Él se la apropió"

Todo comenzó cuando Daniela, otra participante de “Gran Hermano”, contó que Santiago le envió cuatro pases para la fiesta y reconoció: “Estoy invitada pero no sé con quién voy a ir. Alfa me dijo: ‘Vení con quien quieras. Bien acompañada. Ojo con quien traés’. Igual Thiago se va al sur y no va a estar. Si quiero ir con Thiago voy a ir a cualquier lugar. Me dio 4 precintos, no sé con quién voy a ir”.

Pía Shaw entonces acusó a Walter de tener un comportamiento poco claro: “Alfa se está apropiando de una fiesta que no es la fiesta de Alfa. Es de un amigo que le pidió que le dé una mano. Él se la apropió para invitar gente”.

La lista de invitados de Alfa incluye a Nancy Pazos, Pilar Smith, China Ansa y Santiago del Moro. Entre sus excompañeros, Santiago invitó a Daniela, Martina, Juliana y Maxi y puso en la lista negra a Coti, Conejo, Ariel, Juan y Mora.

Georgina Barbarossa decidió ponerle fin al debate con una fuerte reflexión: “Al final, siempre terminamos hablando de Alfa. ¡Es verdad que él es el ganador!”.

La afirmación de Alfa y la desmentida de Mario Pergolini

El mediático aseguró: “Mi primer trabajo, aunque no lo creas, fue con Mario Pergolini vendiendo tiempo compartido. Preguntale. Nos matábamos de risa, no hacíamos nada. Entré por los famosos avisos del rubro de empleo del famoso diario que se decía 'salís con el diario abajo del brazo'”.

ALFA: "MI PRIMER TRABAJO FUE CON MARIO PERGOLINI"

Mario no dudó en responderle desde su programa en Vorterix: “Estaba en mi casa el fin de semana y viene Matías, mi hijo, y me dice: '¿Vos conocés a Alfa?'”. Y agregó, dirigiéndose directamente al ex integrante de “Gran Hermano”: “La verdad es que no sé quién sos".