Grave denuncia de una famosa actriz contra Facundo Arana

Qué pasó entre Romina Gaetani y Facundo Arana

Gaetani explicó que en aquel momento había estrenado el video de una canción que lanzó con su banda La Rayada, y que Arana quiso difundirla pero terminó haciendo hincapié en el término "falopa" que reza la letra. En un extenso mensaje que le envió a través de un mensaje de WhatsApp, el actor le había manifestado su preocupación "porque ella podía morir como Janis Joplin o Amy Winehouse", contó la actriz, de 45 años.

"Ese posteo habló más de él que de mí, y de un prejuicio. Esa vez no tuve la necesidad de salir a hablar de que yo estrenaba una canción y que él solo me decía 'pensé que te ibas a morir'. Mi amor, no me iba a morir, un ataque de pánico no mata a nadie", sostuvo Romina. "Ese posteo habló más de él que de mí, y de un prejuicio. Esa vez no tuve la necesidad de salir a hablar de que yo estrenaba una canción y que él solo me decía 'pensé que te ibas a morir'. Mi amor, no me iba a morir, un ataque de pánico no mata a nadie", sostuvo Romina.

"Tuve situaciones no gratas con él en la novela. Una cierta violencia de su parte que no estuvo buena. Tuvo actitudes violentas conmigo ahí adentro y eso lo terminó de demostrar. Griterío, palabras que no están buenas, golpes en la mesa", aseguró Gaetani sobre su excompañero de elenco en Yago, pasión morena (Telefe) y Noche y día (El Trece).

"No era por cosas del laburo. Hay testigos de hecho, quizás era 'yo opino esto' y tenía un arranque", aseguró. "Era la fiesta de la revista Paparazzi y nos estaban sacando fotos y me dijo algo al oído… Bueno lo voy a decir... Me mira y con su mejor sonrisa me dice 'si fuera hombre, te cagaría a trompadas'. Es un montón, es tremendo", reveló. "Después nos encontramos en Villa Carlos Paz haciendo temporada y fue más violento. Nos estaban sacando fotos y al oído me dijo, con su mejor sonrisa: '¿Tanto quilombo por ser una puta falopera?'", señaló Gaetani dejando a todos en LAM -y a los televidentes- con la quijada en el piso. "Yo lo digo con una sonrisa porque no me da vergüenza hablar de esto y haber tenido en mi vida una adicción", concluyó Romina Gaetani.

A pesar de haber vivido una mala experiencia, Gaetani también aseguró que volvería a trabajar sin problemas con Arana, ya que formaron "una buena dupla" en pantalla.