Grave acusación por abuso sexual contra Axel

Sostuvo que era virgen cuando Axel la invitó a un hotel y agregó que Axel sabía qué ella era menor de edad porque tenía el delantal del colegio puesto. Dijo que Axel no respeta el no y que repite patrones. Sostuvo que le cree a las demás denunciantes por abuso sexual contra Axel. Declaró que hoy le pegaría una un trompazo a Axel.

“Me acuerdo que tenía el guardapolvo de la escuela, yo salía de la escuela, iba caminando a encontrarme con mi papá, -todo en puerto Madryn- y me enteró que en la radio donde mi papá trabajaba, enfrente había un chico muy famoso y era este chico. Estaba haciendo sus primeros pasos en la música, de ser notero pasó a cantar y de ahí lo llamaron para su carrera. En ese momento, él empezó con una publicidad en el interior del país, cayó acá. Me cruzo, típico de nenita, quería conocer un famoso, 2001 habrá sido, el era joven, estaba con todo la adrenalina, entro a la radio, lo veo que estaba dando la nota, cuando sale, me lo presentan. Cuando se fue la gente, él me agarró la cara y me dio un beso, de una”, narró.

“Después a la tarde, Puerto Madryn era muy chiquito en ese tiempo, salí a dar una vuelta al centro con una amiga y estaba en el centro firmando autógrafos, él me ve y me dice “estoy en la habitación tal y tal de este hotel ¿No querés venir?”. Y le dije que no. Yo era re virgen. El pibe no tenía idea cuantos años tenía, pero sabía que era menor de edad porque tenía un delantal del colegio, tampoco ere tan tarado”, agregó.