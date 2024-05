Gran Hermano: un participante rompió las reglas de la casa y sufrió una durísima sanción

image.png

Gran Hermano, enojado

Después de dar a conocer las conductas que había tenido Bautista, continuó: “Independientemente de los nombres que mencionaste, el solo hecho de hablar del tema implica una clara desobediencia. De hecho, hasta tus mismos compañeros te advirtieron que lo que estabas haciendo te exponía a una sanción. En otras ocasiones, ya habías sido líder y tu comportamiento siempre fue correcto conforme al reglamento, por eso quiero expresarte mi profunda desilusión ante esta conducta”.

Desilusionado por la actitud del ex #TocoParaVos, Gran Hermano dio a conocer la sanción: “Tu proceder, Bautista, me obliga a tomar medidas y son las siguientes: no podrás bajar a un compañero de placa, ni subir a otro. No recibirás el premio de liderazgo que estaba estipulado para vos. Y por último, a partir de este momento dejás de ser el líder de la semana. Gracias”

FUENTE: Todo Noticias