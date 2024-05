Gran Hermano: un participante ganó el 0 Km, se convirtió el líder y se armó la placa de nominados

Una vez en el living de la casa, la hermanita reflexionó por qué decidió elegir ese número. “La iba a agarrar primero, miré las demás llaves y después volví a esa. Me encanta el color blanco. Ni me lo esperaba”, sostuvo la jugadora mientras recibía las felicitaciones de sus compañeros. Con la líder de la semana definida, los participantes se dirigieron al confesionario para hacer su votación.

El confesionario de Gran Hermano

La primera en hablar ante el Big fue Furia, quien ya se encontraba en placa al ser sancionada por su pelea con Mauro. “Mis primeros dos votos son para Mauro, público conocimiento, ya saben. Más que nada por un tema de que son gente nueva, sé que la placa es negativa, pero vamos a apuntar a ver si podemos armar algo con esta placa negativa que sabemos que se van originales. Vamos a ver si tengo un poco de fuerza afuera, más con los que caigan en la placa. Y un voto le voy a dar a Darío, yo voy por los nuevos, creo que hay que pelear con los viejos más adelante”, comenzó diciendo la doble de riesgo en el sillón.

Luego, al referirse a su discusión con Mauro, Juliana afirmó: “Respecto a mi pelea de acá, yo no nací para caerla bien a nadie, trato de manejar mis modos, y creo que las peleas en pareja se ven solamente acá. Yo sentí que me estaba traicionando, y también ensuciándome y creo que cualquier persona que está jugando un juego y donde hay más de 50 millones de pesos puede llegar a reaccionar como yo o peor. No le pegué en absoluto, me comí una sanción, quiero decir que la sanción debería ser para los dos. Para mi esto es mi vida y no lo quiero perder”.

Los siguientes jugadores en pasar al confesionario fueron: Bautista, nominó a Darío y Mauro, Virginia (Mauro y Nicolás), Nicolás (Emmanuel y Mauro) y Florencia (Darío y Mauro). A pesar de no poder formar parte de la competencia por el auto 0KM, Martín no se quedó de brazos cruzados e ideó una estrategia para continuar el juego de los Bro´s. Tal como había contado Santiago del Moro, el Chino había realizado la nominación espontánea, por esa razón, al entrar al cuarto tomó el sobre y mostró su decisión: “Estamos en instancias muy avanzadas del juego, los votos pesan cada vez más porque somos cada vez menos. Con una espontánea puede asegurar a dos personas en la placa, serían tres para Florencia y dos para Mauro”.

Al explicar su decisión, el joven detalló: “Es voto por estrategia, en la última placa todos pensábamos que salía primera y salió a mitad de tabla, esto me dice que estaría bueno que esté en placa para ver qué opina la gente de ella. Con respecto a Mauro es porque él tuvo un problema en cuestión, estaría bueno ver cómo le va, correría bastante riesgo”.

La placa de nominados

Los siguientes en nominar fueron: Darío, que le dio sus votos a Martin y Bautista, Zoe (Mauro y Emmanuel), Emmanuel (Mauro y Florencia) y Mauro (Martin y Emmanuel). De esta manera la votación final fue Mauro (con 13 votos), Darío (5), Emmanuel (4), Florencia (4), Martin (4), Bautista (3) y Nicolás (1). Lo cual dejó una placa de cinco jugadores: Juliana, Darío, Emmanuel, Florencia y Martin.

FUENTE: Infobae