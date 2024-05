Tras ser eliminado de Gran Hermano, Manzana reveló la estrategia secreta de Mauro contra Furia

A tener en cuenta ANSES pagará un segundo plus para Jubilados y pensionados

Prácticamente todos los programas de televisión se sorprendieron e indignaron ante la pasividad de Telefe, que no expulsó a la actriz por su comportamiento.

Marcela Tauro, en “Intrusos”, fue lapidaria: “Yo entiendo que es un programa de televisión y entiendo que es show, pero también entiendo que cuando les conviene anulan las reglas. Furia mí me gustaba en un momento, pero es insoportable ahora y usa también la enfermedad para envalentonarse”.

La periodista fue durísima: “Y esta piba enojada puede hablar barbaridades de la producción. Está demasiado creída”.

Karina Iavícoli apoyó la postura de su compañera: “También con esa bajada de línea que hace el canal de: ‘Ustedes no entienden el juego en Gran Hermano’, que es como un mantra que tienen ellos para justificar todo. Pero me atrevería a decir a que el canal estaría pensando en sacársela de encima a Furia, porque esto ya excede los límites. Ella le faltó el respeto a Santiago del Moro. No les gusta la actitud que tiene”.

Lo curioso es que Vero Lozano, que trabaja en Telefe, también se mostró indignada con la actitud de Furia: “Es obvio que no se puede vivir así, es como si nosotros nos estuviéramos peleando todo el día en el programa”.

Licha, ex participante del reality show, le marcó un punto importante a la conductora de “Cortá por Lozano”: “¡Pero fíjate, Vero, lo que le pasó a Mauro! Intentó hablar en el vivo, pero Juliana gritaba encima de él. Y eso pasa todo el tiempo, cada vez que Santiago del Moro le da lugar a un participante para que hable, ella grita encima y no te deja hablar. ¿Ahora se dan cuenta lo que venía pasando? ¡Esto viene hace rato!".