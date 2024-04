Gran Hermano: Rosina contó detalles de su relación con Lucia, ¿se darán una oportunidad?

“ Con Luchi somos muy amigas. Sí, eso. La quiero un montón a Luchi, es que me preguntan en todos los programas”, comenzó la uruguaya. Con respecto, a la incomodidad que en la red resaltaron cuando se reencontró con Lucia, afirmó: “Cero incómoda, yo sé cómo es Luchi, es un amor, me abrazó, la abracé, fue un momento hermoso”.

image.png Rosina y Lucía de Gran Hermano

Fue aquí, donde detalló cómo está la relación de ambas: “Charlamos un rato, tampoco hemos tenido mucho rato para hablar, pero bueno. Queremos cuidar como mucho nuestra amistad”. Y por último, Rosina Beltrán cerró: “Lo que siente cada uno por la otra, lo sabemos ella y yo, y me quedo con eso”,

¿Qué dijo Rosina sobre su relación con Joel Ojeda?

Rosina Beltrán fue la última eliminada deGran Hermano (Telefe), por lo que, en su visita a los distintos programas le consultaron por los shippeos que crearon sus fans con algunos integrantes de la casa.

Así fue el caso de Joel Ojeda, con quien se supo que se habían conocido antes de ingresar al reality y habían tenido algunas citas. Sin embargo, su relación no funcionó y no se habían vuelto a ver hasta su reencuentro en la casa.

Por esta razón, Sol Rivas aprovechó la visita de la uruguaya a All Access (DGO) para consultarle: "La producción dice que le preguntemos a Rosi qué onda con Joel, que se lo preguntamos el otro día...". "Pero, ¿si llega a salir de la casa decís? Y, todo bien con Joe, vamos a seguir llevándonos bien, yo lo re quiero. Eso nomás", manifestó su cariño hacia el tripulante de cabina.

"Me imagino que si no fluyó antes de que ustedes entren a la casa, tampoco va a fluir ahora", acotó la conductora. Entonces, descartó la posibilidad de que tengan una relación amorosa: "No, estoy muy enfocada en crecer, en el trabajo más que nada. No estoy, en este momento, pensando en conocer a alguien. En este momento estoy 100% enfocada en mí. También yo soy muy reservada con mi vida privada y el día que yo esté... no es fácil conquistarme, voy a decirlo porque no lo había dicho nunca, pero el día que yo esté enamorada voy a salir a gritarlo a los cuatro vientos, por ahora estoy bien sola".

Finalmente, le preguntó: "¿Hoy en día estás enamorada Rosi?". A lo que Rosina negó: "No, no estoy enamorada, me cuesta un montón enamorada. Cuando me enamoró, me enamoró pero, hoy en día, estoy muy enfocada en lo que estoy viviendo".