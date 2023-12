Gran Hermano: quiénes fueron los nuevos nominados

Pillados El nuevo amor de More Beltrán, ¿un jugador de Boca?: la foto que los compromete

En la habitación de las chicas, el grupo de Furia tenía la misma conversación, tratando de analizar el panorama. “Para mi nosotras tres quedamos de vuelta”, dijo Carla en alusión a sí misma, Agostina y Catalina. “Ella no, ella no va a quedar. Y el Chino para mi no la va a poner”, sostenía la pediatra en alusión a la policía. Luego, siguiendo su análisis, la exbotinera sostuvo: “Pero si o si tiene que quedar o Florencia y alguien más, o dos de ahí, cosa que saque a una y vayamos todas contra ese. Y volvamos a sacarlo. Para mi se va Florencia, la gente ve que va de acá para allá, nadie se la fuma”.

Con todos los cañones apuntándole, la diseñadora charlaba con Joel y Emmanuel: “No están pensando en ninguna estrategia de juego, simplemente hacer una familia y vivamos todos felices”. Hasta que, en un corte abrupto, el peluquero le pidió a Bautista que saque a la joven. “Que pare un poco, ¿viste cómo le saqué la ficha?. Yo sé lo que opina”, expresó el cordobés tras cerrar la puerta.

Luego, en una búsqueda por sumar más alianzas, Florencia fue a descansar junto a Nicolás. Con rodajas de pepino en sus ojos la chica dijo: “A mi me da un re cagazo, porque yo la verdad que no me siento en ningún grupo. Porque yo estoy en el medio porque re banco a las mujeres, pero hay momentos en los que el hombre es más fuerte”.

Con este panorama, cada participante se dirigió al confesionario para emitir su voto de la semana. La primera en hacerlo fue Sabrina, quien disparó contra Florencia y Carla. Le siguió el Chino, que también apuntó contra la productora de moda y Agostina. Después fue el turno de la policía, quien emitió dos votos contra Florencia y uno contra Sabrina.

Como acostumbra cada semana, días atrás Furia quiso hacer la espontánea, sin embargo la misma quedó sin efecto tras la sanción que le impuso Gran Hermano. Conociendo este panorama, Catalina quiso aprovechar la situación y pidió hacer la nominación espontánea. La joven realizó tres votos para Lisandro y dos para Sabrina.El resto de los participantes votó de la siguiente manera: Manzana (Carla y Florencia), Isabel (Florencia y Catalina), Lisandro (Florencia y Catalina), Denisse (Carla y Florencia), Bautista (Carla y Catalina), Rosina (Florencia y Lisandro), Joel (Carla y Lisandro), Lucia (Isabel y Florencia), Emmanuel (Florencia y Agostina), Alan (Carla y Joel), Carla (Sabrina y Denisse), Florencia (Sabrina y Isabel), Nicolás (Florencia y Carla) Zoe (Florencia y Carla).

De esta manera, con Juliana y Williams ya nominados, la placa quedó conformada con Florencia, Carla, Lisandro y Sabrina. Así las cosas, ahora la casa de Gran Hermano enfrenta un complejo panorama, ya que el público puede inclinarse por varios de los nominados.

FUENTE: Infobae