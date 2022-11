Gran Hermano: la repudiable frase de Maxi que ofendió a Juliana

Gran hermano.jpg

La relación viene tóxica desde el comienzo pero esta vez llegó a un límite bastante repudiable con una frase que le dijo el cordobés a su novia adentro de la casa.

Todo comenzó cuando Juliana entró a la habitación de los varones para ver a su novio. En una especie de juego intentó seducir a Maxi y le mostró uno de sus pechos, con la tan mala suerte que un espejo la dejó en evidencia. En el reflejo, Agustín pudo verla porque estaba justo ubicadao frente a la cama de Maxi. Ahí se desató el escándalo.

El cordobés se paró muy agresivo de su cama, pegó un portazo y le dijo a Juliana: "Sos una calienta pi...". La chica no se tomó para nada bien esta agresión y encaró a su novio para ponerle los puntos.

"Soy tu novia, respetame. No me podés decir 'calienta pi...' adelante de los chicos", le reclamó Juliana muy enojada. Él, muy inteligente, terminó pidiendo disculpas cuando se dio cuenta de que estaba derrapando. "Bueno, no pasa nada, disculpá... Pero la verdad es que me molesta, gorda. Me jode. No me pinta estar con alguien así", cerró.