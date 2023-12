Gran Hermano: la líder semanal cambió la primera placa de nominación

El primer nombre que dijo la modelo fue el de Juliana, la participante que había recibido 22 nominaciones y que tenía todos los números para abandonar el certamen. “De Juliana me chocaron muchas cosas y me afectaron en un momento. Las pude soltar, fueron comentarios, cosas que no me gustaron, tiene partes copadas pero otras que te chocan, y no opino igual, no comparto”, expresó la mendocina.

Al escuchar sus palabras, ‘Furia’ le respondió: “Recién dijo ‘cosas que no compartimos’, o sea habló en plural. Es una gran líder y yo también soy una gran líder, básicamente también vamos a chocar si sigo acá dentro. Esta bueno que no me salve porque seremos dos mujeres muy imponentes”.

La segunda mencionada por Cortéz fue Zoe. En su argumento, Sabrina explicó que no la salvaría ya que no habían tenido mucha relación, aunque le parecía buena persona.

Con dos participantes por salvar, Sabrina sostuvo que la persona que salvaría sería por afinidad. Así, entre Hernán o Catalina, la influencer eligió a la joven. “Pasaron cosas hoy, creo que fue muy sincera, se acercó a pedirme disculpas cuando fue una de las que me hizo sentir mal. Lo amo al cordobés pero pasé más cosas con ella y la rescato y le doy una oportunidad”.

De la mano, las chicas se dirigieron a un lugar privado. “No te iba a dejar sola en este momento. Hay que estar unidas un poco más las mujeres, se vio una desunión media fea ayer. Habría que mandar a alguien que vos consideres medio débil. Hay que mandar un varón que pensemos débil acá, los que menos hablan, William, Axel”, le dijo Catalina a la contadora.

En línea con el pensamiento de la pediatra, la hija de militares sostuvo: “Pienso lo mismo, me nombraste las personas que tenía en mente. Primero empezar a unirnos como mujeres. Ellos están unidos como varones y se noté. Démosnos la oportunidad de apoyarnos. De débil me parece el paisa pero para mi no pincha ni corta. Entonces se van a ocupar de los que quiero que se vayan”

Luego al volver al living, y tras largos minutos de suspenso, Sabrina tomó la decisión que cambiaría la dinámica de los grupos y dividiría el lugar en hombres y mujeres. “Williams. Es con el que menos trato tuve”, dijo la primera líder del certamen.

Previamente a este momento, las cámaras de Gran Hermano captaron una charla que la mendocina tuvo con Martín Ku a la tarde. Mientras hacían ejercicio, subidos a unas bicicletas fijas, los jóvenes hablaban de las dificultades que conlleva ser el líder de la semana. ”Me dieron mucha responsabilidad, si cada uno de ustedes se pusiera a pensar a quien tuvieran que meter es horrible. Así que espero que el premio valga la pena, igual te digo la verdad, da para pensar si queres ser el líder la próxima semana. Hay que ver porque si siempre es lo mismo te la planteás. Si se dan cuenta también que ninguno quiere ser líder y nos chupa tres huevos los juegos, igual alguien lo tiene que ir ganando”, comenzó diciendo Sabrina.

Mientras la contadora reflexionaba, el amante de los animales respondió: “Me re imagino lo que debe ser. Ganas la inmunidad pero al mismo tiempo cagas a alguien”.

La charla luego derivó en la dificultad de elegir a qué participante ayudar. Pensando en los beneficios o dificultades que esto le traería, la modelo dijo: “Al salvar a alguien podrás decir, ‘toma por no salvar al que yo quería salvar’, pero arrastrar a uno”. “A uno que estaba a salvo”, agregó Ku.

“Y además te sentirías re mal si se va, porque calculo que en algún momento lo vamos a hacer más estratégico, y vamos a meter en placa a alguien que queramos que se vaya, pero hoy no”, sostuvo Cortéz reflexionando sobre la importancia de esta jugada.

Ante este planteo, el joven pensó en si realmente esto representaba un beneficio: “Se pone en duda si conviene ser o no líder, te salvas pero te condenas para las próximas partidas. Como que hay una desventaja”. En esa misma línea, la mendocina devolvió: “Sí, porque a alguien lo vas a afectar con esa persona que pusiste en placa, porque hay afinidades, quizás no es mi afinidad pero sí la de otro. Todos nos llevamos bien con todos. Y que me ayude, porque al menos esta vez voy a cargar la responsabilidad con otra persona, la necesito”.

Cerrando la discusión, mientras los dos seguían pedaleando, Martín dijo: “Lo más importante es la persona que salves, porque esa persona tiene gente atrás, hay grupitos armados. Ahí tenes que elegir bandos. Entraste con una leve desventaja, tuviste suerte que fuiste la líder, pero entraste último, podías ir a placa tranquilamente, hubo mucho cruce ahí”. “Si no ganaba el liderazgo hay que ver si todo el mundo me votaba”, culminó Sabrina reconociendo la situación de riesgo en la que se podría haber encontrado.

FUENTE: Infobae