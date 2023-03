Gran Hermano: la furia de un ex participante por la vuelta de Alfa

Tal vez por ese motivo, la producción decidió que el hombre volviera al reality show, lo que despertó la furia de Maxi, su ex compañero.

Enojo e indignación.

El cordobés grabó un video, que subió a su cuenta de Tik Tok y rápidamente se viralizó, donde se mostró muy crítico con Alfa y también con la producción de “Gran hermano”.

“Resulta que el tipo le falta el respeto a la producción, ¿y va al programa donde a mí me prohibieron estar, y me dejaron solamente salir por zoom?”, denunció Maxi.

Y agregó: “Consulto a ver cuál era la consecuencia de eso, porque yo cumplo las reglas, él no. Y no sólo que no tiene malas consecuencias si no que lo premian: va a entrar al programa, van a darle el gusto”.

El hombre lanzó una dura acusación: “A ellos le rinde por rating, por plata, pero van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación y la arrogancia. Un asco realmente”.

Maxi además confesó que siente pena por los participantes que todavía están en la casa de “Gran Hermano”: “Espero que sea una estadía muy pasajera, por mis compañeros, porque realmente los compadezco. Ver entrar de nuevo a ese tipo por esa puerta. ¡Pobres!”.

Todos contra Maxi

Muchos cibernautas interpretaron las palabras del cordobés como una clara muestra de envidia. Una persona escribió: “¿Y que pretendía, que lo hicieran entrar a él, que es inaguantable? ¡Que siga participando!”.

Otro cibernauta fue todavía más duro: "¿Este es el que confesó que le había choreado fotos íntimas a una chica de su PC? Quizás quería que lo premien a él. Es tan tonto que él mismo se respondió la pregunta: rinde y da plata Alfa. Maxi no aportó nada, no lo juna nadie, ¡y ni carisma tiene!".