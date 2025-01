Gran Hermano expulsó a una jugadora de la casa y dejó a todos en shock

Esta expulsión ya había sido adelantada por Santiago del Moro en su Instagram pero no habían dado aún los motivos por los cuales la producción tomó esta decisión.

"Ustedes fueron elegidos para afrontar y vivirla con gratitud y alegría. Me duele que no todos hayan comprendido el significado de esta aventura", continuó diciendo Gran Hermano.

"Keila ya hablamos no hace muchos días atrás sobre tus reiteradas quejas con respecto a más de una cuestión. Sos consciente de esta situación, que sabés que dormís más de lo que te gustaría, que no te sentís a gusto con la estadía. Que con quejas o sin quejas, con dudas o sin dudas el juego se te hace cuesta arriba y solo veo en vos angustia y deseos de no estar más en mi casa. Y eso Keila me angustia mucho a mí también. Por lo tanto Keila, quiero que en este mismo momento te despidas rápidamente de tus compañeros y te dirijas hacia la puerta giratoria para abandonar la casa. Sin tus valijas, más tarde te serán entregadas todas tus pertenencias", pronunció Gran Hermano ante la sorpresa de todos.

Al momento de despedirse, Keila se despidió de sus compañeros y tuvo que irse sin sus pertenencias. Se trata de la primera vez que la producción del reality expulsa a alguien por quejarse.

"Los quiero, extraño mucho a mi familia, perdón", dijo la jugadora antes de entrar a la puerta giratoria y dejar a todos sus compañeros en shock. Mirá el momento en que se enteró de la noticia: