Gran Hermano: el polémico mensaje de Alfa a Romina antes de abandonar la casa

En las redes sociales exigieron castigo para Alfa, recordando que los participantes tienen terminantemente prohibido recibir información del “afuera”.

Por el momento, la producción no tomó ninguna acción al respecto.

Romina no tiene paz en Gran Hermano

La política le confesó a Nacho que le regaló el liderazgo en “Gran Hermano”. La mujer tuvo una inesperada charla con el joven y le contó toda la verdad sobre la competición donde ambos fueron finalistas.

“Llegamos re bien, ¿no?”, le preguntó Nacho y Romina le contestó: “Re, yo tenía para más rato”. “¿Por qué saltaste? Vos me decías '¿salto?' y yo pensaba que estabas jodiendo”, expresó el veinteañero.

“Ya te dije. Te juro, estaba re bien en la prueba esa. No estaba ni cansada ni transpirada. No porque es zafar de vuelta, Nacho. Por ahí me lo ganaba también o por ahí vos seguías muchísimo más también. Yo sentía que tenía para un rato más, pero es como decir 'zafar, zafar, zafar', remarcó Romina.

Y agregó: "Y me ponía a pensar: 'Zafo de vuelta y voy a estar una semana más yendo y pensando si la gente me banca o no'. Como vengo pensando desde la semana pasada que me salvó el Primo. No, no. Si me tengo que ir este domingo me voy, pero no voy a estar esquivando la placa ni en pedo. Te juro que eso pensaba”.

Nacho reconoció: “Me re gusta ese pensamiento tuyo porque cualquiera hubiera dicho: 'Mejor, zafo y me quedo una semana más'”. Romina se sinceró: “No me gusta zafar realmente. Te juro por Dios”.

Video: Así salió Alfa de Gran Hermano