Gran Hermano: el indignante comentario de la novia de Martín Ku

Su visita causó indignación en las redes. No gustó que la joven entrara con ideas para la casa prefabricada que su novio ganó con mucho esfuerzo tras un desafío en el reality. “Se me ocurrieron dos opciones muy divertidas. Una es ponerla en la costa como casa de verano y hasta la podemos alquilar”, dijo.

“Pero hay que comprar un terreno, amor”, le explicó Martín sobre el lugar donde instalarán la vivienda. “Es más barato en la Costa que acá en Capital”, insistió ella. “En Mar del Plata podés alquilar porque es para todo el año, pero otro lugar en invierno muere”, le explicó el Chino.

Gran Herman: ¿cuál fue la propuesta?

“Otra opción es un pueblito tipo Uribelarrea, una poron... así, como casa de fin de semana de descanso”, siguió ella, causando la indignación de los usuarios por despreciar a la localidad del partido de Cañuelas. “Ahí no se valoriza nada. Lo ideal es que se pueda usar tanto como para descanso como para alquilar”, siguió su novio.

En este contexto, él le contó que pensó en comprar un terreno en Ushuaia, lo que no le gustó a Marisol. “Ahí por lo menos sale 100 mil dólares”, comentó ella. “Bueno, tendremos que ahorrar un poquito”, sugirió el participante.

Gran Hermano: las redes explotaron contra la novia de Martin Ku

“Qué pesada, por qué no habla eso después”, “Ella solo piensa en plata”, “Por algo Arturo no la quiere”, “Todo bien con sus proyectos, pero hablarlo ahí es muy de materialista, hace 6 meses que no lo ve”, “Me cayó como el ort... es muy caprichosa” y “Ella solita lo va a hundir”, reaccionaron.

