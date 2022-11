Gran Hermano: el gesto de Agustín con Thiago que conmovió a todos

Thiago le estaba contando a Daniela, Marcos y Agustín que él sabe leer pero que en la escuela creían que no porque le cuesta leer en público. “No sé por qué... Sé leer, pero no me gusta leer en público. Me da vergüenza y me trabo todo”, reveló el cartonero.

Agustín intentó ayudarlo y le dio ánimo: “Eso no es porque leés mal, es porque te da vergüenza y te trabás”. Fue entonces cuando entre todos buscaron algo para que Thiago pueda practicar su lectura en público, con la ayuda de Agustín.

Los chicos se pusieron a practicar con lo que encontraron a mano en la casa de Gran Hermano, envoltorios de galletitas, chocolates y hasta un protector solar.

https://twitter.com/FDoficial/status/1595418684402634752 Thiago le cuenta a los chicos que le cuesta leer en público y Agustin lo incentiva a que practique para sacarse el miedo #gh22 #gh2022 pic.twitter.com/QvX2WvF9ww — Pame Stupia (@FDoficial) November 23, 2022

Quiénes son los cinco nominados de esta semana en Gran Hermano

Con la espontánea de Daniela y la sanción a Coty y al Conejo que solo pudieron nominar a una persona, así quedó la placa para este fin de semana.

Los que más votos tuvieron fueron Juliana (9)Nacho (8) María Laura (6) Agustín (4) Romina (4). Uno de esos cinco podría quedar eliminado del reality este domingo y en la casa es todo incertidumbre. Cabe destacar que Thiago ganó la prueba del líder y podrá sacar a alguien de la nominación. Así las cosas, todos creen que el joven cartonero salvará a su amigo Nacho, pero aún hay que esperar.