Gran Hermano: el bestial error de Coti Romero al responder cuántas provincias hay en Argentina

Uno de los primeros en contestar fue Mauro Dalessio, quien dijo que hay 17 provincias en la Argentina. Coti al escuchar su respuesta trató de corregirlo y expresó: “¡No! Son 25, 24 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Más respuestas en Gran Hermano

Tras ello, Martín intentó poner claridad al asunto e indicó que eran 23, lo que causó que quisieran nombrar cada una de las provincias, pero no lograron hacerlo. “Las que están todas al costado, no me acuerdo. Nos estamos olvidando de una, me parece ”, reconoció la modelo.

No obstante, Darío acotó, para tratar de ayudarlos, que se estaban olvidando de una. En tanto, mientras seguían nombrando las diferentes provincias del país Coti sumó: “Falta una de la izquierda ”.

Además, la jugadora también fue criticada por la manera en la que cantó la “Marcha de San Lorenzo”. “Pehuajoma, tras su rancho”, expresó la joven. “ Los patriotas están todos chochos con vos ”, recalcó Darío para burlarse de la correntina.

FUENTE: Crónica