Gran Hermano: ¿cuáles son los verdaderos motivos por los que Agostina abandonó la casa?

image.png

Cuáles son los motivos por los cuales Agostina abandonó Gran Hermano

En ese momento, el conductor informó: “Agos, este es el momento de Lisandro. Pero si te querés ir ahora, las puertas están abiertas. Si querés agarrá tu valija y retirate del juego”. Y dicho eso, la participante se fue al confesionario, para hablar con mayor tranquilidad.

Uno de los motivos por los cuales Agostina decidió abandonar la casa de Gran Hermano es porque no quería vivir con “alguien que la amenazó de muerte”. “Tengo miedo de quedarme. Se lo dije a Gran Hermano ayer que tengo miedo de que esta mina me clave un… Yo no puedo ir a dormir a mi pieza y tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si me clava un cuchillo. Me dijo ‘te voy a matar”, detalló la mujer policía en el confesionario.

Santiago del Moro dio su opinión

En ese contexto, Santiago explicó a Agostina que “esto es un juego al que millones de personas quieren entrar. Yo no te quiero convencer de nada, sabés que una vez que te vas, no podés volver. Me gustaría que lo pensaras por lo menos hasta mañana”. Sin embargo, la concursante siguió angustiada y manifestó: “Tengo miedo de quedarme, no puedo ir a dormir a mi pieza porque no sé si ella me clava un cuchillo. ¿Vos sabés la cantidad de femicidios que existen?”.

Por lo tanto, el conductor finalizó la comunicación con Agostina. “No te quiero ver así, y si crees que te tenés que ir, no queda otra. Vamos a preparar todo para que abandones la casa esta misma noche”, aseguró Del Moro.

Después de las dos de la mañana, las cámaras de Gran Hermano se apagaron y generaron la incertidumbre entre los espectadores. Finalmente, en la mañana del lunes, Del Moro confirmó en el programa “El club del Moro” en la radio La 100 la salida de la jugadora de la casa. De este modo, Agostina se convirtió en la segunda participante en abandonar el reality, al igual que Carla, más conocida como “Chula”.

FUENTE: La Nación