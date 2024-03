Gran Hermano para rato: quiénes son los cinco nuevos participantes

Embed - Mauro: "Me dicen que soy el tincho modelo por las minas y el gimnasio" - Gran Hermano

Darío Martínez Corti (57) llegó de La Plata, la misma ciudad de Virginia, a quien conoce desde su infancia. Es vendedor de autos usados y está en pareja hace 32 años, con idas y venidas, con la mamá de sus cuatro hijos, algunos de los cuales lo convirtieron en abuelo. Es exfutbolista de la AFA, es seguidor de Gran Hermano desde la primera edición, fanático de la limpieza, la organización y la comida, aunque no se considera un chef.

Paloma Méndez (21) es de Martínez, está de novia y vende planes para una empresa de medicina prepaga. Es fanática de Moria Casán y además contó que fue ella quién descubrió que su papá le fue infiel a su madre, razón por la cual se divorciaron.

Se considera un “personaje” y contó que la gente le pregunta si “es o se hace”. Estudió fotografía (cuatro clases) y acompañamiento terapeútico. Le gusta que su novio le de todos los gustos.

Damián César “Damcer” Moya (28) es de Villa Carlos Gardel, en El Palomar. Está soltero hace cuatro años porque dice que es “muy selectivo”. En la actualidad se desempeña como barman y estudia teatro. Su ilusión es entrar a Gran Hermano para salir del barrio en el que vive y ayudar a su familia. Su mamá es su fuente de motivación y de energía, y quien lo ayudó a salir adelante en momentos difíciles.

Florencia Regidor (21) es de Lomas de Zamora, es modelo, estudia Relaciones Públicas y está soltera. Sorprendió al revelar que no le gusta mucho bañarse, pero sobre todo no lavarse el pelo. “No es la típica modelo”, aunque reveló que sufrió problemas alimenticios, y que suele llevarse bien con todos excepto con “las mujeres que son medio envidiosas”.

